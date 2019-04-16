Charlie Hebdo поиронизировал над пожаром в Нотр-Даме

Выпуск французского сатирического еженедельника Charlie Hebdo от 16 апреля выйдет с карикатурой на пожар в соборе Парижской Богоматери на обложке. Об этом журнал сообщил в своем аккаунте в Twitter.

Карикатура напоминает о тяжелой экономической ситуации во Франции при президентстве Эманнуэля Макрона. На обложке написано «реформы» и изображен Макрон, у которого на голове горит собор. При этом французский лидер говорит: «Я начну с несущих конструкций».

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Издание не первый раз критикует Макрона. В июне 2017 года Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на встречу президентов России и Франции. Журналисты превратили Макрона в яростно кусающего руку Владимира Путина щенка с красными глазами.

Charlie Hebdo регулярно публикует провокационные карикатуры на громкие политические события. Собор Парижской Богоматери, католический храм в центре Парижа и один из символов Франции, загорелся вечером 15 апреля, в результате была уничтожена большая часть кровли, шпиль и часы.

Вся галерея «Нотр-Дам де Пари в огне» Продолжить Фото: Shutterstock 1 /15

Восстановление собора может занять от пяти лет до нескольких десятилетий. Некоторые реликвии удалось спасти: в частности, терновый венец Иисуса Христа, тунику святого Людвига и несколько картин.

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