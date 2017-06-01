Charlie Hebdo превратил президента Франции в кусающего Путина щенка

Сатирический журнал Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на встречу президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона.

Журналисты превратили Макрона в яростно кусающего руку Путина щенка с красными глазами. Российский президент в ответ командует собаке «лежать на месте». Карикатуру сопровождает подпись «Макрон принял Путина».

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Встреча Путина и Макрона состоялась в Париже в понедельник, 29 мая. Говоря об отношениях двух стран, Путин призвал не забывать, что фундаментальные интересы обеих стран «гораздо важнее политической конъюнктуры», и пригласил французского президента посетить Москву с длительным визитом.

Charlie Hebdo регулярно публикует провокационные карикатуры на громкие политические события. В середине мая журнал изобразил 64-летнюю жену Макрона беременной и в заголовке подчеркнул, что французский лидер «будет творить чудеса».