Charlie Hebdo изобразил будущую первую леди Франции беременной

Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo опубликовал на обложке очередного номера карикатуру на избранного президента страны Эммануэля Макрона и его 64-летнюю супругу Бриджит, которая изображена беременной.

Надпись на обложке журнала гласит: «Он будет творить чудеса!».

Эммануэль Макрон женился на Бриджит, которая преподавала ему французский язык в школе, в 2007 году. Супруга избранного президента Франции старше его на 24 года. У пары нет общих детей, но Макрон усыновил сына и двух дочерей жены от первого брака.

Во Франции 7 мая прошел второй тур выборов. Президентом республики был избран Эммануэль Макрон, набравший больше 66 процентов голосов. Инаугурация нового главы государства пройдет 14 мая.