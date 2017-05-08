Обнародованы окончательные результаты президентских выборов во Франции

МВД Франции завершило подсчет голосов на президентских выборах, второй тур которых состоялся в воскресенье, 7 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

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Согласно опубликованным окончательным данным по стране, лидер движения «Вперед!» Эммануэль Макрон получил 65,82 процента голосов, а его соперница, представитель «Национального фронта» Марин Ле Пен — 34,18 процента.

Еще 3 миллиона французов в знак протеста проголосовали пустыми бюллетенями, а один миллион их испортили.

Всего подсчитано 98,26 процента бюллетеней. Как пояснили в МВД, пока не поступили все данные с избирательных участков за рубежом — голосование там организует МИД.

Ранее Макрон, выступая на митинге перед своими сторонниками в Париже, заявил, что для осуществления необходимых стране изменений требуется создать парламентское большинство. Также он пообещал приложить все усилия, чтобы бороться с терроризмом.