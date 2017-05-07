Макрон пообещал «всеми силами» бороться с терроризмом

Лидер движения «Вперед» Эммануэль Макрон, который, по предварительным данным, победил на выборах президента Франции, заявил, обращаясь к избирателям, что «всеми силами» будет бороться с терроризмом как у себя в стране, так и на международной арене. Его слова приводит РИА Новости.

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«Франция будет в первых рядах в борьбе с терроризмом, как на своей территории, так и на международной арене», — подчеркнул Макрон.

«Я буду сражаться изо всех сил против разделения, которое нас подрывает и уничтожает», — добавил он, имея в виду, в том числе, такие угрозы, как терроризм.

Кроме того, Макрон заявил, что намерен защищать Европу и скрепить связи между ней и рядовыми гражданами.

В воскресенье, 7 мая, прошел второй тур президентских выборов во Франции. По данным МВД, после подсчета 80 процентов бюллетеней Макрон набирает 63,69 процента голосов, представитель «Национального фронта» Марин Ле Пен — 36,31 процента.