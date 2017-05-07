Трамп поздравил Макрона с победой

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter поздравил лидера движения «Вперед» Эммануэля Макрона с победой на выборах президента Франции.

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«Поздравляю Эммануэля Макрона, следующего президента Франции, с одержанной сегодня большой победой. Я с нетерпением жду возможности работать с ним!» — отметил Трамп.

«Мы поздравляем избранного президента Макрона и народ Франции с их успешными президентскими выборами. Мы надеемся на сотрудничество с новым президентом и на продолжение тесного сотрудничества с французским правительством», — говорится в заявлении Белого дома, текст которого приводит ТАСС.

По итогам подсчета 60 процентов бюллетеней, по данным МВД Франции, Макрон лидирует с 62,34 процента голосов. Его соперник, представитель партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, получает 37,66 процента.