Макрон призвал создать парламентское большинство

Побеждающий на выборах президента Франции лидер движения «Вперед!» Эммануэль Макрон заявил в воскресенье, 7 мая, на митинге своих сторонников перед Лувром в Париже, что для осуществления необходимых стране изменений требуется создать парламентское большинство. Об этом сообщает Reuters.

«Я сделаю все, что в моих силах, в течение следующих пяти лет, чтобы ни у кого никогда не было причин снова голосовать за крайности», — сказал Макрон, имея в виду тех, кто проголосовал за крайне правого кандидата Марин Ле Пен.

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«Наша задача грандиозна, и с завтрашнего дня мы должны создать реальное большинство, сильное большинство», — сказал Макрон.

Также он заявил, что будет стремиться служить Франции, сохраняя верность принципам республики «Свобода, равенство и братство».

Ранее Макрон заявил, что «всеми силами» будет бороться с терроризмом как у себя в стране, так и на международной арене.

Выборы в парламент состоятся в июне 2017 года.

В воскресенье, 7 мая, прошел второй тур президентских выборов во Франции. По итогам подсчета 95 процентов бюллетеней Макрон, по данным МВД, набирает 65,48 процента, Ле Пен — 34,52 процента.