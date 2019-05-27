Французские и британские националисты выиграли выборы в Европарламент

Евроскептики-националисты из французской партии «Национальное объединение» (бывший «Национальный фронт») Марин Ле Пен и Партия Brexit британского националиста Найджела Фаража одержали победу на выборах в Европарламент в своих странах, сообщает Reuters.

По предварительным итогам, полученным в результате социологических опросов, «Национальное объединение» набрало 24,2 процента голосов, а партия «Вперед, Республика!» французского президента Эммануэля Макрона отстала от него с 22,4 процента поддержавших ее избирателей.

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В Британии уверенно лидирует основанная в 2019 году Партия Brexit: за нее отдали голоса примерно 31,7 процента британцев. Либеральные демократы, ее сильнейшие соперники и сторонники единства страны с ЕС, по прогнозам, набирают лишь 18,6 процента. Традиционные партии лейбористов и консерваторов набрали 14,1 и 8,7 процента соответственно.

На основании этих предсказаний лидер партии Найджел Фараж, ранее возглавлявший Партию независимости Соединенного королевства (UKIP), потребовал, чтобы ему позволили участвовать в переговорах по Brexit.

Выборы в Европарламент прошли в Евросоюзе 23-26 мая. Националистические и евроскептические партии на них получили больше поддержки, чем в прошлые годы, однако большинство осталось за право- и левоцентристскими блоками. В следующий раз их будут проводить через 5 лет, в 2024 году.

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