Стали известны предварительные итоги выборов в Европарламент

В Евросоюзе 23-26 мая прошли выборы в единый парламент. Право- и левоцентристские блоки снова получили большинство, но не набрали достаточного числа голосов для правящей коалиции. Результаты опубликованы на сайте Европарламента.

Как сообщает Reuters, явка избирателей составила около 50,5 процента. Это заметно выше, чем в прошлый раз, когда на выборы явились менее 43 процентов граждан Евросоюза.

Христианско-демократический блок «Европейская народная партия» получил 23,8 процента голосов, а его союзники из «Прогрессивного альянса социалистов и демократов» — чуть менее 20 процентов. Это 179 и 150 парламентских кресел соответственно. Совместно эти два блока партий не набирают, как раньше, абсолютного большинства голосов и будут нуждаться в союзниках для формирования правящей коалиции.

Альянсы националистов и евроскептиков — «Европа за свободу и прямую демократию» и «Европа наций и свобод» — получили заметно большую поддержку электората, чем на прошлых выборах, и займут 56 и 58 мест соответственно.

Больше голосов в этот раз получили и левые «Зеленые»: им достанется 70 мест в общем для ЕС парламенте. В предыдущем его составе их представителей насчитывалось лишь 52.

В следующий раз выборы в Европарламент пройдут в 2024 году. Законодательный орган будет управлять Евросоюзом вместе с Европейским советом, формировать бюджетную комиссию и следить за работой Европейской комиссии.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!