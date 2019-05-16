Большинство европейцев поверили в скорый развал ЕС

Более половины европейцев считают, что Евросоюз может развалиться в течение ближайших 10-20 лет. Такой результат показал опрос, проведенный Европейским советом по международным отношениям (ECFR), передает The Guardian.

Число участников опроса, ответивших, что распад блока к 2040 году «очень вероятен» или «достаточно вероятен», превысило 50 процентов во Франции, Германии, Бельгии, Италии, Нидерландах, Австрии, Словакии, Румынии, Греции, Чехии и Польше.

Больше всего респондентов с таким мнением — 66 процентов — оказалось в Словакии. На втором месте Франция с 58 процентами. Почти такие же показатели — у Румынии, Польши и Италии.

Организаторы исследования опрашивали людей из 14 государств, представители которых занимают 80 процентов кресел в Европарламенте. Из них всего в трех странах — Швеции, Дании и Испании — меньше половины тех, кто считает распад блока вероятным.

9 мая бывший президент Польши Лех Валенса заявил в интервью, что Евросоюз раздирают противоречия между странами, и его легче ликвидировать и создать заново, чем пытаться развивать в нынешнем виде.

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