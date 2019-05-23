Латвийский журнал пригрозил Путиным нежелающим идти на выборы

Латвийский еженедельный аналитический журнал Ir посвятил свежий номер выборам в Европарламент и припугнул тех, кто не желает голосовать, президентом России Владимиром Путиным. Заголовок на обложке гласит: «Зачем голосовать? Затем, чтобы Путин не проголосовал за тебя». Номер издания доступен на его сайте.

В центре титульной страницы расположена большая желтая пятиконечная звезда (одна из 12 звезд флага Евросоюза), символизирующая Латвию как члена ЕС. В правом нижнем углу — фотография памятника «Рабочий и колхозница» Веры Мухиной. При этом один из концов звезды, соприкасающийся с памятником, разрушается.

В одной из колонок номера жителей страны призывают узнать о своем избирательном участке и проголосовать в субботу, 25 мая.

В рамках выборов в Европарламент в Латвии будут избраны восемь депутатов. Латвийских кандидатов в Европарламент могут выдвигать партии и объединения партий, в которых не менее 500 членов. Самовыдвижение запрещено. Предыдущие выборы прошли в 2014 году.

В день рождения Путина, 7 октября 2018 года, совпавший с выборами в сейм Латвии, латвийскую социальную сеть draugiem.lv взломали. При попытке зайти на сайт звучал гимн России, а на заставке появлялась фотография российского лидера.

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