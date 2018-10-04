Латвия опубликует архивы КГБ

Сейм Латвии в окончательном чтении принял закон о публикации в интернете документов Комитета государственной безопасности (КГБ). Об этом в четверг, 4 октября, сообщает пресс-служба парламента страны.

Документы будут опубликованы на сайте Национального архива Латвии. В открытый доступ выложат агентурные картотеки, картотеку учета внештатных оперативников и телефонные книжки сотрудников КГБ. Закон предусматривает публикацию персональных данных агентов, в том числе их этническое происхождение, религиозные убеждения, членство в политических организациях и профсоюзах. Архив будет опубликован до 31 декабря 2018 года.

«Публикация документов КГБ призвана предотвратить повторение тоталитаризма, осудить преступления против человечности, геноцид и военные преступления, а также содействовать развитию демократического государства и общества», — отметили в сейме.

С 1 мая 2019 года планируется обнародовать и другие документы. Будут опубликованы журналы регистрации личных и рабочих дел агентов КГБ, материалы неудавшейся вербовки, а также оперативные дела КГБ и остальные документы ведомства.

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По данным издания Delfi, спецслужбы страны выступают против публикации материалов. В Полиции безопасности Латвии считают, что граждане, которые согласились сотрудничать со спецслужбами, рассчитывают на секретность этой информации, тогда как предоставление широкого доступа к их делам многих заставит воздержаться от работы с органами госбезопасности. В Бюро по защите Сатверсме (конституции) опасаются, что публикация архивов может повредить однофамильцам и тезкам бывших агентов.

КГБ Латвийской ССР работал на территории страны с 1954-го по 1991 год. В 1994 году Сейм Латвии принял закон, накладывающий ряд ограничений на бывших сотрудников КГБ. Так, закон коснулся получения гражданства, возможности избираться в органы местного самоуправления и парламент, а также занимать руководящие должности в госструктурах.

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