Оппозиция выдвинула ультиматум Макрону

Глава ультраправой оппозиционной партии «Национальное объединение» (бывший «Национальный фронт») Марин Ле Пен выдвинула ультиматум президенту Франции Эммануэлю Макрону. Об этом сообщает Le Parisien.

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По ее словам, предстоящие выборы в Европарламент превратились для страны в референдум доверия французскому лидеру, поэтому в случае проигрыша Макрон должен будет уйти со своего поста. Ле Пен обвинила главу государства в том, что он «оставляет в стороне миллионы французов, к которым больше не обращается, которых не принимает в расчет и с которыми даже — что хуже всего — борется».

Лидер «Национального объединения» добавила, что Макрон — первый французский президент, использующий свой имидж для продвижения программы политической партии накануне выборов.

Выборы в Европарламент пройдут с 23 по 26 мая, в ходе которых будет избран 751 депутат.

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