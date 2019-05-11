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Оппозиция выдвинула ультиматум Макрону

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Марин Ле Пен

Глава ультраправой оппозиционной партии «Национальное объединение» (бывший «Национальный фронт») Марин Ле Пен выдвинула ультиматум президенту Франции Эммануэлю Макрону. Об этом сообщает Le Parisien.

По ее словам, предстоящие выборы в Европарламент превратились для страны в референдум доверия французскому лидеру, поэтому в случае проигрыша Макрон должен будет уйти со своего поста. Ле Пен обвинила главу государства в том, что он «оставляет в стороне миллионы французов, к которым больше не обращается, которых не принимает в расчет и с которыми даже — что хуже всего — борется».

Лидер «Национального объединения» добавила, что Макрон — первый французский президент, использующий свой имидж для продвижения программы политической партии накануне выборов.

Выборы в Европарламент пройдут с 23 по 26 мая, в ходе которых будет избран 751 депутат.

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