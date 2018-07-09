Французской оппозиции вынесли «смертный приговор»

Французской ультраправой оппозиционной партии «Национальное объединение» (бывший «Национальный фронт») вынесли смертный приговор, лишив ее государственных субсидий. Об этом заявила лидер партии Марин Ле Пен, передает The Guardian.

Французский суд лишил «Национальное объединение» 2,35 миллиона евро от государства (выплачивается политическим партиям в зависимости от результатов выборов — прим. «Ленты.ру»). Всего годовая дотация составляет около пяти миллионов евро. По какой причине партию лишили лишь половины годовых дотаций, не уточняется.

Судьи заморозили средства из-за расследования о растрате денег Европарламента, в котором Ле Пен была депутатом с 2004 по 2017 год, на фиктивные зарплаты сотрудникам партии во Франции. Европарламент утверждает, что всего с 2009 года было растрачено семь миллионов евро, пишет The Local. На данный момент обвинения предъявлены десяти должностным лицам, в том числе самой Ле Пен.

Материалы по теме По жизни правая Какие события в биографии Марин Ле Пен сформировали ее характер

«Следственный судья выносит нам смертный приговор, лишая нас денег без решения суда, — приводит газета слова Ле Пен. — Без них мы до августа не продержимся». По словам депутата от «Национального объединения» Себастьяна Шену, партия будет не в состоянии выплачивать зарплаты сотрудникам, оплачивать аренду помещений и покрывать другие расходы уже к 15 июля.

Как пишет газета, «Национальное объединение» давно переживает финансовые трудности. В 2014 году партия взяла кредит на девять миллионов евро в одном из российских банков, так как во Франции ей отказали. Кроме того, такие банки, как Société Générale и HSBC отказали организации в открытии счетов. По словам Ле Пен, такие действия связаны с попыткой заставить ее партию замолчать.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!