Ле Пен понадеялась на разрушение Евросоюза изнутри

Лидер французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, выступая на конференции антимиграционных партий в Праге, заявила, что Европейский союз пора «разрушить изнутри», сообщает РИА Новости.

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«Евросоюз теряет дыхание. Я надеюсь, что мы разрушим ЕС изнутри. Мы должны вести себя как завоеватели», — сказала она.

Политик указала, что Евросоюз является катастрофическим институтом, из-за которого европейский континент движется к своей гибели. «Европейские народы должны освободиться от оков Евросоюза», — добавила Ле Пен.

Также она пожелала действующему президенту России Владимиру Путину одержать победу на президентских выборах в 2018 году. «Что касается "Национального фронта", то мы, конечно же, хотим победы Владимира Путина, поскольку верим в то, что Франция и Россия должны улучшить двусторонние отношения», — указала Ле Пен.

Весной этого года Ле Пен принимала участие в президентских выборах во Франции. В первом туре голосования, который прошел 23 апреля, Ле Пен набрала 21,3 процента голосов, уступив Эммануэлю Макрону (24,01 процента). Во втором туре Макрон удержал убедительную победу, получив поддержку 66,1 процентов избирателей. За Ле Пен во втором туре проголосовали 33,9 процента пришедших на избирательные участки.

В конце марта российский лидер принял Ле Пен в Кремле. Он подчеркивал, что Москва придает большое значение отношениям с Парижем и старается поддерживать отношения и с представителями действующей власти страны, и с оппозицией.

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