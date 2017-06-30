Лидер крайне правой французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен стала фигуранткой уголовного дела. Об этом сообщает The Guardian.

Политика подозревают в растрате средств Евросоюза — по версии следствия, она тратила деньги межгосударственного объединения на оплату услуг работников партии внутри Франции, что запрещено условиями выделения этих денег. Сама Ле Пен обвинения отвергла и назвала их политическими гонениями.

Как уточняет издание, всего подобные расследования ведутся в отношении 17 членов «Национального фронта». Во Франции формальное привлечение в качестве подозреваемого означает, что у следствия есть весомые доказательства вины, однако дело может быть и не доведено до суда