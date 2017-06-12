Партия Макрона победила в первом туре выборов в парламент‍ Франции

Партия президента Франции Эмманюэля Макрона «Вперед, республика!» победила в первом туре выборов в Национальное собрание (нижняя палата парламента — прим. «Ленты.ру»). Окончательные данные опубликованы на сайте Министерства внутренних дел страны.

Пропрезидентское движение набрало 28,21 процента голосов избирателей, правоцентристские «Республиканцы» взяли 15,77 процентов, «Национальный фронт» Марин Ле Пен — 13,20 процентов, «Непокорившаяся Франция» Жан-Люка Меланшона — 11,02 процента, левоцентристская Социалистическая партия — 7,44 процента голосов.

На участки пришли меньше половины французов — 48,71 процента, что является рекордно низким показателем за всю историю выборов в Нацсобрание. Еще до объявления окончательных итогов премьер-министр Эдуар Филипп заявил, что продемонстрированные партией Макрона результаты говорят о том, что граждане поддерживают политику президента как внутри страны, так и на международной арене.

Выборы в Нацсобрание проходят по мажоритарной системе, кандидаты избираются в одномандатных округах. Марин Ле Пен набрала необходимые голоса, завоевав в своем округе доверие 46,02 процентов граждан. Ее ближайшие преследователи отстают в несколько раз.

Второй тур выборов в Национальное собрание состоится в следующее воскресенье, 18 июня. В каждом округе будут участвовать кандидаты, получившие не менее 12,5 процентов голосов избирателей в первом туре.