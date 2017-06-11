Первый тур парламентских выборов начался во Франции

Во Франции стартовало голосование в первом туре выборов в нижнюю палату парламента. Об этом сообщает Associated Press.

Избирательные участки в европейской части страны открылись в 8:00 по местному времени (9:00 мск) (на заморских территориях голосование прошло накануне). Свои кандидатуры представили почти восемь тысяч кандидатов.

Премьер-министр страны Эдуар Филипп пришел на избирательный участок в Гавре, мэром которого он был до избрания в правительстве, одним из первых. Как сообщает BFMTV, он пришел голосовать вместе с супругой.

Парламентские выборы во Франции проводятся в два тура по мажоритарной системе. Победителем по округу становится кандидат, который набрал большинство голосов. Второй тур пройдет 18 июня, и в него попадут кандидаты, получившие в первом туре не менее 12,5% голосов избирателей.