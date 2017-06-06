Бывшая порноактриса вознамерилась стать депутатом парламента Франции

Бывшая порноактриса Эстер Койман выдвинула свою кандидадутру на парламентских выборах во Франции от партии «Независимый экологический альянс». Об этом сообщает Le Parisien во вторник, 6 июня.

От своего прошлого Койман отказываться не намерена. «Это был недолгий период моей жизни, мне тогда было 20-22 года. Меня и сейчас узнают на улицах, но все реже и реже», — рассказала она изданию.

В настоящее время бывшей звезде эротических фильмов 48 лет, она воспитывает двух детей. Койман также является вегетарианкой и активной защитницей прав животных.

Парламентские выборы во Франции пройдут в два тура, 11 и 18 июня.