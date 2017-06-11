Партия президента Франции лидирует на выборах в парламент

Движение «Вперед, республика!» президента Франции Эммануэля Макрона набирает наибольшее число голосов в первом туре выборов в Национальное собрание (нижняя палата парламента — прим. «Ленты.ру»). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на МВД республики после частичного подсчета голосов.

Пропрезидентское движение «Вперед, республика!» Макрона на выборах в Национальное собрание после подсчета 75 процентов голосов набирает 26,9 процентов. Правоцентристы — партия «Республиканцы» — 15,8 процентов, «Национальный фронт» Марин Ле Пен — 14,4 процента, «Непокорившаяся Франция» Жан-Люка Меланшона — 10,6 процентов, левоцентристская Социалистическая партия — 7,5 процента.

Результаты, продемонстрированные партией Макрона, говорят о том, что граждане поддерживают политику Эмманюэля Макрона как внутри страны, так и на международной арене. С таким заявлением выступил премьер-министр Эдуар Филипп.

«Франция возвращается. В следующее воскресенье Национальное собрание явит новое лицо нашей республики», — сказал премьер.

Выборы в Нацсобрание проходят по мажоритарной системе, кандидаты избираются в одномандатных округах. Марин Ле Пен набрала необходимые голоса, завоевав в своем округе доверие 46,02 процентов граждан. Ее ближайшие преследователи отстают в несколько раз.

