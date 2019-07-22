Путин возглавил набсовет организации «Россия — страна возможностей»

Президент России Владимир Путин своим указом утвердил состав наблюдательного совета организации «Россия — страна возможностей». Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Кремля.
Так, набсовет организации возглавляет президент. Членами совета назначены, в частности, вице-премьер Татьяна Голикова, глава Сбербанка Герман Греф, первый замглавы администрации Кремля Сергей Кириенко.
В соответствии с внесенными поправками, члены наблюдательного совета теперь назначаются главой государства, а генеральный директор — администрацией президента. Прежде обе эти функции исполняла администрация Кремля.
Автономная некоммерческая организация «Россия — страна возможностей» была создана в 2018 году по инициативе Владимира Путина. Ее цель — развитие институтов гражданского общества. Одним из успешных проектов организации является конкурс управленцев «Лидеры России». Состоялось уже два конкурса, общее число победителей превысило 200 человек. Многие их них получили назначения на различные должности в органы государственной власти и бизнес-структуры. Владимир Путин высоко оценил этот конкурс.