Матвиенко назвала реальный социальный лифт

Конкурс управленцев «Лидеры России» охватил всю страну и создает эффективные социальные лифты для талантливой молодежи, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ее цитирует ТАСС в понедельник, 15 июля.

«Государство хочет подчеркнуть, что вы востребованы, вы нужны, на вас рассчитывают, вам строить будущее нашей страны», — сказала она, выступая на молодежном форуме «Территория смыслов» в Подмосковье.

По ее словам, самореализации молодежи также помогают различные гранты, специальные образовательные программы и форумы. Спикер подчеркнула, что необходимо находить работающие форматы для раскрытия потенциала граждан.

Ранее сообщалось, что финалисты конкурса «Лидеры России» в течение лета проведут серию уроков в летних лагерях по всей территории страны. Успешные управленцы поговорят с юными россиянами о карьерных возможностях и образовании.

В ходе прямой линии 20 июня президент Владимир Путин высоко оценил флагманский проект автономного некоммерческого объединения «Россия — страна возможностей», цель которого заключается в стимулировании гражданской активности. Состоялось уже два конкурса, общее число победителей превысило 200 человек. Многие их них получили назначения на различные должности в органы государственной власти и бизнес-структуры.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!