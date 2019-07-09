Путин оценил идею конкурса для молодых ученых

Президент России Владимир Путин поддержал идею проведения конкурса для молодых ученых, подобного «Лидерам России». Об этом сообщает ТАСС.

В ходе встречи с уральскими студентами и аспирантами в Екатеринбурге к главе государства обратилась Инна Насчетникова, победившая в 2018 году на Международном инженерном чемпионате CASE-IN платформы «Россия — страна возможностей» по направлению «Металлургия». Она отметила, что занимать руководящие посты в научной сфере не могут обычные менеджеры. Поэтому, по ее словам, можно организовать конкурс, победители которого могли бы претендовать на должности управленцев в научных и образовательных учреждениях.

Путин оценил предложение Насчетниковой. «Идея хорошая, надо только определиться не с самим порядком проведения, нужно определиться с результатами <…> Хорошее предложение, попробуем реализовать», — сказал президент.

Он подчеркнул, что участники «Лидеров России» показали хорошие результаты и сейчас двигаются по карьерной лестнице.

Конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом автономного некоммерческого объединения «Россия — страна возможностей». Он проводится по прямому поручению президента России Владимира Путина и призван создать реально работающие социальные лифты для активных граждан страны.

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