«Россия – страна возможностей» начала проводить проектную сессию в Сочи

Автономная некоммерческая организация «Россия — страна возможностей» в преддверии первого заседания Наблюдательного совета под председательством президента России Владимира Путина проводит проектную сессию с участием финалистов и победителей флагманских проектов и конкурсов президентской платформы. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что в работе проектных команд участвуют победители и финалисты конкурсов «Лидеры России», «Мой первый бизнес», студенческой олимпиады «Я – профессионал», фестиваля «Российская студенческая весна», инженерного чемпионата «CASE-IN».

Участники, разделившиеся на пять групп, работают над концепцией проектов платформы, возможными изменениями и новыми форматами. Помогают им в этом эксперты и специалисты АНО «Россия – страна возможностей», а также победители конкурса «Лидеры России». В пятницу, 4 октября, команды представят результаты совместной работы.

По словам генерального директора АНО «Россия — страна возможностей», на сессии будут обсуждаться и новые проектные инициативы, а также акции и мероприятия, которые платформа проведет в будущем году.

Платформа «Россия — страна возможностей» была создана указом президента 22 мая 2018 года в качестве агрегатора образовательных, кадровых и социальных проектов, способствующих самореализации граждан и продвижению полезных общественных инициатив. Она объединила 19 проектов, таких как, в частности, конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я — профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки».

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