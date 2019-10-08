Госслужащих Башкирии научат цифровым технологиям

Госслужащие Башкирии научатся цифровой экономике у сотрудников казанского Иннополиса. Обучение пройдет в рамках нацпроекта по развитию цифровой экономики в России, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госкомитета республики по информатизации.

Открытие образовательной программы госслужащих «Chief Data Officer — управление, основанное на данных» (в переводе с английского «руководитель по работе с данными») состоялось в Уфе. В первом потоке обучение пройдут 190 человек.

Обучение будут проводить университет Иннополис совместно с университетом НТИ 20.35. Программа обучения состоит из трех модулей и нацелена на подготовку цифровых команд в регионах, а также руководителей этих команд в рамках стандартизированной образовательной программы, сообщили в пресс-службе.

В рамках нацпроекта «Цифровая экономика» в России до конца 2024 года планируется увеличить внутренние затраты на развитие цифровой экономики за счет всех источников (по доле в ВВП) не менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом, создать в стране устойчивую и безопасную информационно-телекоммуникационную инфраструктуру высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевести госорганы и организации на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.

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