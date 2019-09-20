Российские вузы объединятся ради онлайн-платформы

В Новосибирской области шесть вузов совместно с министерством образования создадут единую онлайн-платформу. Об этом в пятницу, 20 сентября, сообщает ТАСС.

Так, участниками проекта станут Новосибирский государственный технический университет, Сибирский институт управления (филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России), Новосибирский государственный университет экономики и управления, Сибирский университет потребительской кооперации, Сибирский государственный университет путей сообщения и Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет.

По информации агентства, подобная инициатива сделает возможным организацию дополнительного обучения в режиме онлайн, ведение цифрового портфолио, а также налаживание взаимодействия с работодателем и независимый контроль качества образования. В результате на одной цифровой площадке объединятся не только вузы, но и коммерческие организации и центры оценки качества услуг.

«Платформа представляет базу для контента. Мы уже разработали с ними онлайн кусы для поступающих по физике, математике, обществознанию, что должно повысить процент поступающих», — пояснил ректор Сибирского государственного университета путей сообщения Алексей Манаков.

Отмечается, что соответствующе соглашение уже было подписано с компанией SmartEd в рамках форума «Технопром».

Инициатива будет осуществлена в рамках реализации федеральной программы нацпроекта «Наука». Всего, согласно ей, к 2024 году в стране должны появиться минимум 15 научно-образовательных центров мирового уровня, 14 центров компетенции НТИ, научные и исследовательские центры. На реализацию программы планируется направить 215 миллиардов рублей.

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