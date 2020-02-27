Российский рынок обвалился максимально за два года

По итогам торгов 27 февраля российский рынок на фоне опасений из-за распространения коронавируса максимально обвалился за последние два года, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи на закрытии опустился на 3,37 процента до 2915,84 пункта, а индекс РТС — на 5,13 процента до 1386,2 пункта.

Эта сессия стала худшей с 9 апреля 2018 года, когда рынок резко отреагировал на введенные США санкции против российских предпринимателей, их компаний и чиновников. Тогда Мосбиржа потеряла 8,3 процента, а РТС — 11,4 процента.

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Нынешнее падение российского рынка поддержало общемировой тренд. Главные американские индексы также существенно падают. По состоянию на 20:00 по московскому времени S&P 500 потерял 1,63 процента, Dow Jones — 1,67 процента, а NASDAQ Composite — 1,9 процента. Падение продолжается уже неделю, с 20 февраля.

Рубль на негативном фоне также опустился. По состоянию на 20:00 курс доллара оставался выше 66 рублей, на пике он составлял 66,39 рубля. В последний раз на таком уровне он находился в начале осени 2019 года. Курс евро впервые за полгода превысил 73 рубля.

Ранее сообщалось, что цены на нефть эталонных марок Brent и WTI пошли на антирекорд и опустились до минимума за 13 месяцев.

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