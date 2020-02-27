Рубль рухнул

Курс рубля рухнул по отношению к доллару до минимума с начала осени 2019 года. За американский доллар по состоянию на 17:35 дают 66,21 рубля, свидетельствуют данные биржи.
Падение продолжается последние несколько дней на фоне опасений по поводу распространения коронавируса. С начала недели доллар вырос уже на два рубля. Курс евро достиг 72,57 рубля, рост за сутки почти два процента.
На момент написания материала индекс Мосбиржи опустился на 2,92 процента и опустился до 2 929,57 пункта, а индекс РТС — на 4,58 процента, до 1 394 пунктов.
Падают и американские биржи. S&P 500 с начала торгов потерял 2,4 процента, индекс Dow Jones — 2,19 процента, а NASDAQ Composite — 2,73 процента. Падение продолжается уже неделю, с 20 февраля, обнулив весь рекордный рост с начала года. При этом Dow Jones опустился до уровня октября прошлого года.
Ранее сообщалось, что цены на нефть эталонных марок Brent и WTI пошли на антирекорд и опустились до минимума за 13 месяцев