Американский рынок побил рекорд вопреки смертельному вирусу

Ключевые индексы американского фондового рынка побили рекорд и достигли исторического максимума в ходе торговой сессии 6 февраля, следует из данных основных площадок. Рост произошел вопреки сообщениям о новых жертвах и заболевших в результате смертельного коронавируса 2019 nCov.

Индекс Dow Jones Industrial вырос на 0,3 процента, S&P 500 — на 0,33 процента. Индекс акций технологичных компаний NASDAQ Composite в результате сессии 6 февраля увеличился на 0,67 процента.

Материалы по теме Черные дни Смертельный коронавирус ударил по китайской экономике. Теперь под угрозой весь мир

При этом котировки акций отдельных компаний снизились. Так, бумаги производителя хлопьев для завтрака Kellogg Co упали на 8,5 процента на фоне публикации негативного годового прогноза о финансовых результатах компании.

Поводом для роста стали сообщения из Китая, власти которого пообещали снизить пошлины на импорт из США, а также обнадеживающая макроэкономическая статистика из Соединенных Штатов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!