Американский рынок побил рекорд вопреки смертельному вирусу

Ключевые индексы американского фондового рынка побили рекорд и достигли исторического максимума в ходе торговой сессии 6 февраля, следует из данных основных площадок. Рост произошел вопреки сообщениям о новых жертвах и заболевших в результате смертельного коронавируса 2019 nCov.
Индекс Dow Jones Industrial вырос на 0,3 процента, S&P 500 — на 0,33 процента. Индекс акций технологичных компаний NASDAQ Composite в результате сессии 6 февраля увеличился на 0,67 процента.
При этом котировки акций отдельных компаний снизились. Так, бумаги производителя хлопьев для завтрака Kellogg Co упали на 8,5 процента на фоне публикации негативного годового прогноза о финансовых результатах компании.
Поводом для роста стали сообщения из Китая, власти которого пообещали снизить пошлины на импорт из США, а также обнадеживающая макроэкономическая статистика из Соединенных Штатов.