Американская экономика установила рекорд

Основные американские биржевые индексы обновили локальные максимумы и установили новый исторический рекорд на фоне роста акций Amazon и других технологических гигантов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, индекс Nasdaq в четверг, 26 декабря, впервые в истории превысил отметку 9000 пунктов — за день он вырос на 0,8 процента, биржевые торги в четверг завершились на отметке 9022,39 пункта.

Два других важных биржевых индекса на торгах в четверг также достигли рекордных показателей. Индекс Dow Jones вырос на 0,4 процента и достиг отметки в 28 621,39 пункта. Индекс S&P 500 увеличился на 0,5 процента, до 3230,91 пункта.

Рекордный рост наблюдался одиннадцать сессий кряду, что случилось впервые за последние 22 года. Этому способствовал бурный рост акций Amazon и других ретейлеров, пишет The Wall Street Journal.

Акции Amazon выросли в четверг на 4,5 процента благодаря очередному рекордному отчету о финансовых показателях компании. Apple, Facebook и Alphabet тоже выросли в четверг как минимум на процент.

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