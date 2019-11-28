Американская экономика обновила рекорд

Основные американские биржевые индексы обновили максимумы среды и установили новый исторический рекорд на фоне положительных оценок инвесторов о ходе торговых переговоров США и Китая. Об этом свидетельствуют данные торгов.

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Индекс Dow Jones вырос на 0,15 процента и достиг 28 164 пунктов. Индекс S&P 500 увеличился на 0,42 процента, до 3153,63 пункта. Индекс Nasdaq прибавил 0,66 процента и достиг 8705,18 пункта. Накануне Dow Jones достигал 28121,68 пункта, S&P 500 — 3140,5 пункта, Nasdaq — 8647,93 пункта.

Рост индексов наблюдается на фоне прогресса США и Китая в торговых переговорах. Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что две крупнейшие экономики мира близки к соглашению о первой фазе торговой сделки, передавал Reuters. Китайская сторона также сообщала, что Вашингтон и Пекин достигли взаимопонимания относительно вопросов первой фазы соглашения.

США и Китай в октябре договорились о том, чтобы разбить всеобъемлющее торговое соглашение на несколько этапов. Китай согласился улучшить условия для американских компаний и закупать больше сельхозпродукции из США. Позднее стороны договорились и о поэтапной отмене введенных в рамках торговой войны обоюдных пошлин.

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