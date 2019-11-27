Американская экономика установила новый рекорд

Три основных американских биржевых индекса выросли до максимальных значений за всю историю на фоне ожиданий инвесторов о перемирии США и Китая в торговой войне, свидетельствуют данные торгов.

Индекс Dow Jones вырос на 0,2 процента — до 28121,68 пункта. Значение индекса S&P 500 увеличилось на 0,22 процента — до 3140,5 пункта, индекса NASDAQ — на 0,18 процента, до 8647,93 пункта.

Основной причиной роста стали заявления президента США Дональда Трампа о близости заключения «первой фазы» сделки с Китаем, которая в итоге должна привести к перемирию в торговой войне, пишет Reuters.

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При этом глава Белого дома подтвердил, что Вашингтон продолжит поддерживать протестующих в Гонконге, в том числе при помощи нового закона, предписывающего каждый год проводить проверку автономности специального административного района Китая и вводить санкции в отношении Пекина, если степень самостоятельности окажется недостаточной. Ранее экономисты называли принятие документа Сенатом поводом для прекращения переговоров между странами.

Также положительную роль сыграло заявление компании Walt Disney, сообщившей о ежедневном росте числа подписчиков на миллион человек. Ее акции в течение торговой сессии 26 ноября выросли на 1,3 процента.

Инвесторы не уделили должного внимания негативным макроэкономическим данным, опубликованным 26 ноября. В частности, Индекс потребительского доверия снизился четвертый месяц подряд.

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