Министр энергетики США заявил о богоизбранности Трампа

Подавший в отставку министр экономики США Рик Перри считает, что президент США Дональд Трамп был избран на свою должность самим Богом. Об этом он заявил в телевизионном интервью, сообщает Newsweek.

Во время обсуждения импичмента президента с журналистами телеканала FOX политик подчеркнул, что глава США несовершенен, «но Господь всю историю использовал несовершенных людей». Он перечислил библейских царей, которых также сложно было назвать идеальными людьми.

Далее Перри рассказал о том, как поделился с Трампом цитатой из Библии о ветхозаветных правителях и сказал: «Есть люди, которые считают, что вы — избранный. И это так и есть. Если вы веруете во Христа, то вы поймете, что у Бога есть план, кто будет управлять людьми и судить людей здесь, на этой планете, в этом правительстве».

Он также отметил, что Божий промысел есть и в назначении предшественника Трампа — Барака Обамы. Перри добавил, что Трамп, в отличие от других американских лидеров, выдержал столько нападок, сколько «ни один другой смертный бы не вынес».

18 октября Трамп назвал срок ухода министра: Перри будет занимать должность министра до конца 2019 года. Американский лидер назвал проделанную политиком в сфере энергетики работу фантастической, но добавил, что три года на посту министра — это много. Президент Соединенных Штатов сказал, что уже выбрал новую кандидатуру, но не раскрыл имя.

Ранее стало известно о том, что Перри подал в отставку. Он был министром энергетики с 2015 года. До того как возглавить министерство, он в течение 15 лет был губернатором штата Техас.

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