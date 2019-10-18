Трамп раскрыл дальнейшую судьбу министра энергетики США

Президент США Дональд Трамп назвал сроки отставки министра энергетики Рика Перри, сообщает Associated Press.

Трамп заявил, что Перри будет занимать должность министра до конца 2019 года. Американский лидер назвал проделанную политиком в сфере энергетики работу фантастической, но добавил, что три года на посту министра — это много. Президент Соединенных Штатов сказал, что уже выбрал новую кандидатуру, но не раскрыл имя.

Ранее стало известно о том, что Перри подал в отставку. Сообщалось, что министр решил покинуть пост задолго до скандала из-за телефонного разговора Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским.

25 сентября было объявлено о начале импичмента Трампа. Демократы утверждают, что американский лидер давил в телефонном разговоре на Зеленского. По их мнению, Трамп просил провести расследование о сыне своего оппонента на президентских выборах в 2020 году Джо Байдена.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



