Госдолг США побил новый рекорд

Государственный долг Соединенных Штатов Америки достиг рекордной цифры в 23 триллиона долларов. Об этом сообщило Министерство финансов США на своем сайте в четверг, 31 октября.

Во время правления президента США Дональда Трампа государственный долг сильно вырос, сообщает The Hill. Издание пишет, что на момент инаугурации Трампа задолженность составляла 19,9 триллиона долларов. Долг Вашингтона газета назвала пугающим для экономики.

Ранее в октябре стало известно, что дефицит бюджета США приблизился к триллиону долларов. Министр финансов Стивен Мнучин сообщил о задолженности за 2019 год в размере 984 миллиарда долларов.

Материалы по теме Американская пирамида Госдолг США достиг абсолютного рекорда. Когда они начнут платить?

В сентябре сообщалось, что Россия скинула часть госдолга Соединенным Штатам. Однако общий объем вложений Москвы в американский госдолг составляет 9,3 миллиарда долларов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!