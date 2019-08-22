США предрекли дефицит бюджета в триллион долларов

Дефицит федерального бюджета США может превысить один триллион долларов в следующем финансовом году. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на доклад управления Конгресса США по бюджету.

По его прогнозу, в 2019 финансовом году дефицит составит 960 миллиардов долларов, а в следующем, который наступит в США 1 октября, — перевалит за отметку в триллион. В управлении также ожидают, что в ближайшие 10 лет дефицит американского бюджета увеличится на 809 миллиардов долларов.

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В Конгрессе отметили, что темпы роста американской экономики замедлятся с 2,3 процента в 2019 году до 1,8 процента в среднем в течение следующих четырех лет. Уровень безработицы до конца 2020 года останется близким к нынешней цифре в 3,7 процента, но к концу 2023-го повысится до 4,6 процента.

По прогнозу, спустя десятилетие ситуация в США не улучшится и дефицит бюджета продолжит расти из-за старения населения и увеличения расходов на здравоохранение. По мнению директора управления по бюджету Филлипа Свагеля, чтобы изменить ситуацию, американским властям придется повысить налоги, сократить расходы или предпринять обе меры одновременно.

В управлении пояснили пессимистичный прогноз законопроектом о бюджете, достигнутым американским президентом Дональдом Трампом и Конгрессом. Документ, принятый на 2020-2021 финансовые годы, повышает потолок госдолга на период до июля 2021 года и увеличивает госрасходы.

Ранее управление по бюджету заявляло, что к 2049 году госдолг США вырастет до 144 процентов ВВП и достигнет самого высокого уровня в истории страны. В его отчете говорилось, что на 2019 год американский госдолг составляет 78 процентов от ВВП страны.

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