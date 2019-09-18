Россия скинула часть госдолга США

В июле Россия продолжила снижать вложения в государственные ценные бумаги США. Их объем за месяц сократился с 10,85 миллиарда долларов до 8,5 миллиарда, свидетельствуют данные американского Минфина.
Из оставшейся суммы, 6,239 миллиарда приходятся на долгосрочные бумаги, а 2,262 миллиарда — на краткосрочные. Россия начала снижать вложения в госдолг США с апреля 2018 года и сейчас не входит в тридцатку главных держателей.
Лидером в списке второй месяц подряд остается Япония, которая вложила 1,131 триллиона долларов. За месяц объем увеличился на 7,9 миллиарда. Следом идет Китай — 1,11 триллиона долларов, что меньше на 2,2 миллиарда, чем в июне. Третьей с большим отрывом идет Великобритания — 334,7 миллиарда долларов.
Доходность американских ценных бумаг по десятилетним обязательствам в настоящее время находится на уровне 1,77 процента годовых. Это сравнительно невысоко, что компенсируется надежностью бумаг. Максимум российских вложений пришелся на 2010 год, когда их объем достиг 170 миллиардов долларов.