России посоветовали тратить государственную «заначку» по-норвежски

России следует активнее и разнообразнее инвестировать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), считают аналитики Nordea Bank в своем обзоре, который опубликован на сайте организации.

В документе, который называется «Стоит ли тратить Фонд национального благосостояния», авторы рассматривают несколько вариантов использования ФНБ и приходят к выводу, что самым эффективным является «норвежская модель».

Она предполагает вложение средств суверенного фонда в широкий круг активов, в том числе в акции зарубежных компаний и облигации развивающихся стран. Такой подход привлекательнее нынешней стратегии российского правительства по инвестированию только в надежные активы — прежде всего, в госдолг развитых стран и золото, считают аналитики.

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Также они сомневаются в обоснованности активных вложений в инфраструктурные проекты — этот вариант сейчас рассматривается властями в качестве одного из приоритетных наравне с предоставлением экспортных кредитов покупателям российских несырьевых товаров и услуг. Авторы сомневаются в достаточной проработанности проектов, на которые планируется тратить средства ФНБ.

К тому же, указывают они, ускорение роста ВВП, которого можно добиться при помощи вложения средств фонда, может оставить российскую экономику без необходимых структурных реформ. Порог в семь процентов ВВП, после достижения которого средства ФНБ разрешается инвестировать, авторы называют слишком низким.

Суверенный фонд Норвегии на данный момент является крупнейшим в мире — его объем превышает триллион долларов. По закону, в него направляются все нефтегазовые доходы страны, а правительство может ежегодно тратить в рамках бюджетной политики не больше четырех процентов от объема фонда. 69 процентов фонда вложено в акции крупных международных компаний.

С 2018 года, после слияния с Резервным фондом, ФНБ является главным суверенным фондом России. Его объем составляет 8,2 триллиона рублей. Согласно бюджетному правилу, фонд пополняется за счет нефтегазовых сверхдоходов — при цене нефти свыше 40 долларов за баррель.

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