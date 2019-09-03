Кубышка России начала расти в десять раз быстрее

В 2018 году совокупный объем наличной валюты и денежных средств на депозитах сектора государственного управления в России вырос на 3,8 триллиона рублей, что стало рекордом с момента начала публикации статистики в 2012 году. За год до этого рост составлял только 380 миллиардов. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Суммарные запасы федерального бюджета на счетах в казначействе достигли рекордных 10,2 триллиона рублей. Причиной такой динамики стало бюджетное правило на дополнительные нефтегазовые доходы. В прошлом году Минфин купил валюты на 4,1 триллиона рублей, часть из них зачислена в Фонд национального благосостояния (ФНБ), часть пока не переведена.

Материалы по теме На низком старте Россияне жалуются на снижение доходов. Скоро это изменится

В 2019 году такая ситуация сохраняется. Поскольку нефть по-прежнему значительно дороже цены отсечения, принятой на уровне 41,6 доллара за баррель, то в первые полгода на закупку валюты направлено почти 1,9 триллиона рублей.

В июле объем ФНБ достиг 7,87 триллиона рублей, а размер ликвидной части составил 5,7 процента. Когда он превысит семь процентов, правительство может начать инвестировать накопленные средства. На какие проекты их потратить — экспортные кредиты другим государствам или внутреннюю экономику, сейчас обсуждается, решение пока не принято.

Под наличностью и депозитами сектора госуправления понимают остатки на счетах бюджетов всех уровней, внебюджетных социальных фондов и получающих деньги из бюджета госучрежденией, а также отдельных госкорпораций.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!