Треть бюджета России оказалась связана с нефтью

Нефтегазовые компании отвечают за треть всех поступлений в российскую бюджетную систему. Они платят на 17 процентов больше, чем указано в действующей оценке Министерства финансов. К такому выводу на основании собственных расчетов, которые в Минфине назвали некорректными, пришло принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Ведомство публикует «нефтегазовые доходы» с 2006 года. Их доля в федеральном бюджете в разные годы колебалась от 36 процентов до 51. Однако оценки платежей нефтегазовых компаний в российские бюджеты разных уровней, в том числе налоги на прибыль, НДС в отрасли, страховые взносы и многое другое, ранее не учитывались.

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Оказалось, что в 2018 году сумма всех поступлений от компаний этого сектора составила 10,567 триллиона рублей — более трети всех доходов бюджетной системы. Минфин в своей статистике говорит только о девяти триллионах рублей.

Цифры от Минфина напрямую связаны с бюджетным правилом, по которому дополнительные доходы от нефти, если она дороже 40 долларов за баррель, используются для пополнения резервов. Представитель ведомства не согласился с оценкой издания. Он подчеркнул, что новая методология привела бы ко множеству проблем с использованием бюджетного правила. Начались бы споры о недостоверности оценок и попытки манипулирования. Кроме того, налоговая отчетность стала бы в разы сложнее.

Также в расчетах РБК не были учтены дивиденды в пользу государства и вычеты по акцизам на нефтепродукты, поскольку Федеральная налоговая служба (ФНС) не ранжирует свою статистику по видам экономической деятельности.

Ранее глава Минэнерго Александр Новак рассказал, что цена на нефть в диапазоне 55-65 долларов за баррель наиболее благоприятна для России, так как устраивает и покупателей, и производителей. По состоянию на 22 августа нефть марки Brent растет выше 60 долларов за баррель.

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