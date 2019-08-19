Атака дронов разогнала цены на нефть

Цены на нефть в понедельник, 19 августа, выросли более чем на 1 процент на открытии торгов после атаки беспилотников на саудовское месторождение Шейба. Участники рынка опасаются, что происшествие повлияет на уровень добычи в королевстве, пишет Reuters.

Нападение хуситов в субботу, 17 августа, стало крупнейшей с начала конфликта их атакой на территории Саудовской Аравии вдали от границы с Йеменом. Использовались десять дронов со взрывчаткой, что привело к пожару на газовом заводе Saudi Aramco.

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В Эр-Рияде заявили, что возгорание удалось оперативно потушить, а повреждения оказались незначительны. Тем не менее старший рыночный стратег CMC Markets Майкл Маккарти в комментарии Bloomberg предположил, что инцидент поможет рынку. Также на рост нефти, по его мнению, работает очередное потепление в торговой войне США и Китая. Впрочем, последний аргумент может поставить под сомнение новое резкое заявление президента США Дональда Трампа. Он объявил, что больше не желает иметь никаких дел с Huawei, потому что это угрожает национальной безопасности. Вопрос продления лицензий для своего технологического гиганта чувствителен для Пекина, поэтому такие меры могут вызвать ответ китайской стороны и привести к новой напряженности.

Это уже не первый случай атаки дронов на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии. В мае беспилотники со взрывчаткой ударили по нефтепроводу Восток — Запад, после чего в королевстве остановили прокачку.

Конфликт в Йемене начался в 2014 году. Повстанцы из шиитского движения «Ансар Аллах» взяли под контроль часть территории страны. В 2015 году, на фоне успехов движения, Саудовская Аравия собрала коалицию арабских стран и объявила о начале военной операции для поддержки бежавшего из страны президента Абд Раббо Мансура Хади.

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