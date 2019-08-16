Санкции США помогли России заработать миллиард долларов

Американские санкции, введенные президентом США Дональдом Трампом в отношении нефти из Ирана и Венесуэлы, непреднамеренно повысили спрос на российское топливо марки Urals. Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, российские нефтяные компании с ноября 2018 года получили дополнительный доход в размере 905 миллионов долларов. Санкции привели к росту спроса на Urals в связи с сокращением добычи нефти странами ОПЕК и их партнерами.

Материалы по теме Блестящее падение Почему богачи перестали покупать бриллианты, а драгоценности стремительно дешевеют

В результате российская нефть начала регулярно торговаться с премией к Brent, хотя традиционно она торговалась со скидкой. С ноября 2018 года, с введением санкций США против иранской нефти, скидка стала сокращаться, и уже в начале 2019 года Urals начала торговаться с премией.

В 2018 году США ввели санкции против Ирана после выхода в одностороннем порядке из ядерной сделки. Ограничения, в частности, предусматривают запрет на экспорт нефти. Сначала США отсрочили санкции на закупку нефти для восьми крупных импортеров, в число которых вошли Китай, Индия, Италия и Япония. Однако уже в мае 2019 года санкции стали распространяться на все без исключения государства.

В январе 2019 года США ввели санкции в отношении Венесуэлы, заблокировав активы и интересы национальной нефтегазовой компании PDVSA в американской юрисдикции на семь миллиардов долларов и запретив сделки с ней. После введения ограничений экспорт PDVSA рухнул на 40 процентов. В июне Минфин США объявил об ужесточении ограничений, запретив экспорт и реэкспорт в Венесуэлу разбавителей нефти, необходимых для продажи тяжелого венесуэльского топлива на мировом рынке.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!