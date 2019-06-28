США пообещали санкции для всех без исключения партнеров Ирана

Вашингтон введет санкции против любой страны, импортирующей иранскую нефть, сообщает Reuters со ссылкой на спецпредставителя США по Ирану Брайана Хука.

Хук пообещал, что санкции введут «против любого импорта иранской нефти», и добавил, что Вашингтон изучит сообщения о поставках топлива в Китай. Он подчеркнул, что никаких исключений для импорта нефти не будет. «Мы введем санкции против любых незаконных закупок иранской нефти», — добавил он.

При этом Хук заметил, что ранее Иран поставлял в обход санкций нефть через подставные компании, «чтобы обойти санкции, обогатить режим и финансировать его авантюризм за рубежом». Также он сообщил, что Иран регулярно нарушает морское право, скрывая свой экспорт нефти.

Ранее сообщалось, что в ноябре прошлого года, после того как США ввели санкции на экспорт иранской нефти, Тегеран нарастил поставки нефтехимической продукции по ценам ниже рыночных в такие страны, как Бразилия, Индия и Китай.

Ранее представитель Госдепартамента США заявил, что Ирану необходимо прислушаться к мировому сообществу и вернуться к своим обязательствам по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), чтобы избежать новых санкций. В противном случае давление на страну будет усиливаться.

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