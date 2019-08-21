Нефть опустилась ниже критической отметки

Цена на нефть в рублях опустилась ниже заложенного в российском бюджете уровня на 2019 год. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

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За месяц стоимость нефти Brent упала на 6,8 процента. Во вторник, 20 августа, она торговалась ниже 60 долларов за баррель. Российская валюта ослабела на 5,2 процента, опустившись до 66,5 рубля за доллар. Как поясняет издание, рублевая цена на нефть оказалась ниже прогнозной цены, заложенной в бюджете. Это означает, что российская казна получит меньше сверхдоходов.

Расчеты издания показали, что уже около месяца цена российской нефтяной смеси Urals колеблется на уровне ниже заложенной в бюджете. Так, 19 августа баррель российской нефти стоил чуть более 3 900 рублей, в то время как бюджет сверстан из расчета на цену на Urals в 4 127 рублей. Ниже этой отметки цена опустилась 16 июля и с тех пор ее не преодолевала.

Между тем эксперты утверждают, что сложившаяся ситуация значимых рисков не несет. Как пояснил эксперт группы исследований и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов, цены на нефть в рублях уже падали в январе и июне 2019 года ниже заложенной в бюджете стоимости. Однако такие колебания не критичны для бюджета, так как его предельные расходы сверстаны исходя из базовой цены в 41,6 доллара.

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