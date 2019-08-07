Нефть обрушилась

Стоимость нефти марки Brent в среду, 7 августа, всего за два часа упала на два доллара. Это следует из данных торгов на бирже ICE в Лондоне.

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На открытии торгов стоимость октябрьского фьючерса была на уровне 58,63 доллара за баррель. Около 15:30 по московскому времени ее цена составляла 58,42 доллара, однако затем в течение двух часов рухнула на почти четыре процента. По состоянию на 17:30 по московскому времени стоимость нефти упала до 56,7 доллара за баррель.

Стоимость нефти падает на фоне очередной эскалации торгового противостояния США и Китая и как следствие неопределенности на глобальных рынках. Кроме того, на нефть влияет понижение прогноза американского Минэнерго по цене на сырье на 2019-2020 годы.

Американский президент Дональд Трамп после провала 12 раунда торговых консультаций с Китаем объявил, что США готовы с 1 сентября 2019 года ввести 10-процентные пошлины на оставшийся китайский импорт в размере 300 миллиардов долларов. КНР ответила поручением приостановить ввоз в страну американской сельскохозяйственной продукции. Кроме того, центробанк страны пятый день подряд понижает курс национальный валюты, которая откатилась по отношению к доллару до уровня 2008 года.

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