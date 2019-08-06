США собрались наябедничать на Китай

США объявили Китай валютным манипулятором, это произошло после того, как Пекин понизил юань до самого низкого более чем за десять лет уровня. Американский министр финансов Стивен Мнучин намерен обратиться в Международный валютный фонд (МВФ), чтобы решить проблему. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минфина США.

В ведомстве указали, что Китай предпринял несколько шагов по девальвированию юаня, сохранив при этом существенные резервы иностранной валюты. «Эти действия и неправдоподобие обоснования стабильности китайского рынка подтверждают, что целью девальвации китайской валюты является получение нечестного конкурентного преимущества в международной торговле», — заключили в Минфине. «Министр Мнучин будет вести обсуждение с Международным валютным фондом, чтобы устранить несправедливое конкурентное преимущество, созданное последними действиями Китая», — говорится в сообщении.

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В Народном банке Китая (НБК) раскритиковали решение американской стороны и назвали его безосновательным. Регулятор полагает, что это негативно скажется на восстановлении глобальной экономики и мировой финансовой системе в целом. «В конечном итоге США сами ощутят последствия своих действий», — заключили в НБК.

В понедельник, 5 августа, курс китайской валюты опустился до семи юаней за доллар (впервые с 2008 года). Президент США Дональд Трамп обвинил Пекин в манипулировании валютой. Это привело к резкому падению на американском фондовом рынке: в общей сложности акции потеряли около 700 миллиардов долларов. Аналитики начали говорить о начале валютной войны. При этом глава китайского Народного банка И Ган заверял, что Пекин не собирается использовать юань как оружие в торговой войне и не намерен специально понижать курс нацвалюты.

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