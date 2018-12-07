Названа благоприятная для России цена на нефть

Текущая цена нефти наиболее благоприятна для России с точки зрения поступлений в бюджет и балансировки ситуации на внутреннем рынке. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава Минэнерго Александр Новак, передает РИА Новости.

Он уточнил, что цена на нефть в диапазоне 55-65 долларов за баррель является сбалансированной как для производителей, так и для потребителей.

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Новак также выразил надежду на то, что решение Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее партнеров сократить добычу нефти позволит как минимум сохранить на рынке текущие цены. В противном случае черное золото могло значительно подешеветь, что «негативно повлияло бы и на нефтяную отрасль, и на экономические показатели».

Ранее 7 декабря стало известно, что Россия согласилась с предложением ОПЕК снизить добычу на 200 тысяч баррелей в сутки. При этом, по утверждению источника в картеле, Москву убедили сократить добычу на 230 тысяч баррелей. На фоне новости об этом соглашении нефть взлетела в цене.

Саммит ОПЕК вместе со странами-партнерами вне картеля три дня вел сложнейшие переговоры о сокращении добычи нефти. Долгое время Россия отказывалась идти на компромисс и снижать добычу нефти более чем на 150 тысяч баррелей в сутки, однако в дальнейшем Москва изменила свою позицию. Всего же, согласно соглашению, участники сделки уберут с рынка 1,2 миллиона баррелей в сутки, 800 тысяч баррелей приходится на страны ОПЕК, а 400 тысяч — на страны вне организации.

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