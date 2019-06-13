Российские резервы установили рекорд

Золотовалютные резервы (ЗВР) России по состоянию на 7 июня составили 502 миллиарда долларов, свидетельствуют данные на сайте Центробанка. Это наивысший показатель за последние пять лет.

Последний раз ЗВР превышали уровень в 500 миллиардов долларов в январе 2014 года, когда равнялись 510,5 миллиарда. Однако уже к концу того же года они сократились до 388,5 миллиарда.

Рост резервов с начала 2019 года составил почти 35 миллиардов рублей. В последние недели они увеличивались за счет приобретения иностранной валюты в рамках бюджетного правила (нефтегазовые сверхдоходы направляются в Фонд национального благосостояния, который является частью ЗВР) и ее переоценки.

Золотовалютные резервы управляются Центробанком и включают в себя иностранную валюту на счетах в зарубежных банках, номинированные в ней ценные бумаги, а также монетарное (физическое) золото. ЦБ закупает иностранную валюту для резервов на открытом рынке у экспортеров. Прежде регулятор использовал ЗВР для влияния на курс рубля через валютные интервенции, однако в 2014 году от такой практики было решено отказаться.

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