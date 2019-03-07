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Золотые запасы России достигли абсолютного рекорда

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Запасы монетарного золота, входящие в золотовалютные резервы (ЗВР) Банка России, увеличились за февраль до 91,64 миллиарда в долларовом эквиваленте, следует из данных регулятора. Это рекордный показатель за новейшую историю России.

Запасы золота в феврале выросли на 2,4 процента. Их доля в ЗВР также увеличилась — с 18,8 до 19 процентов. Вырос и общий объем запасов — на 1,4 процента до 482,8 миллиарда долларов.

Основным источником прироста резервов в последние месяцы были курсовая переоценка и дополнительные нефтегазовые доходы, направляемые в соответствии с бюджетным правилом в Фонд национального благосостояния (ФНБ), который учитывается в составе ЗВР.

В 2018 году золотые запасы России также увеличились, в том числе за счет сокращения вложений в доллары — самый большой отток наблюдался весной.

ЗВР управляются Центробанком и формируются за счет избыточного поступления в страну иностранной валюты, заработанной экспортерами. В случае дефицита платежного баланса они используются для его покрытия: импортеры могут купить недостающую для своих нужд валюту у ЦБ.

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