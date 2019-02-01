Экономика
 
Последние новости
Президент Молдавии застрял в России
Вульгарность Меган Маркл на школьном снимке насмешила фанатов
Москвичи промерзнут с приходом Аксиньи-полухлебницы 
«Самую красивую наркоманку России» сочли уголовницей и арестовали
Лукашенко нашел причину разводов
В Таиланде рассказали о неподчинении Рыбки
Зарплаты россиян выросли вопреки доходам
Американец отпраздновал день рождения выигрышем миллиона долларов
В смертоносных аномальных морозах в США нашли «российский след»
Дети российского бизнесмена сделали «ковер» из отцовских денег
Новости партнеров

Россия вывела из США миллиарды долларов

Перейти в «Мою Ленту»

Россия сократила вложения в казначейские облигации США, следует из материалов американского Минфина. Центробанк в ноябре продал бумаги на 1,8 миллиарда долларов.

Сейчас в собственности российского ЦБ находятся облигации на 12,81 миллиарда долларов: 9,06 миллиарда краткосрочных обязательств (со сроком обращения менее года) и 3,75 миллиарда долгосрочных.

Сокращение стало самым масштабным с весны 2018 года, когда ЦБ распродал бумаги на 80 миллиардов долларов.

Крупнейшим держателем американского госдолга (не считая Федеральную резервную систему) остается Китай с активами на 1,1 триллиона долларов. В ноябре он также сократил свои резервы на 17 миллиардов.

Параллельно Россия наращивает запасы золота: в 2018 году ЦБ закупил 8,8 миллиона унций (274 тонны). Это на 22,2 процента больше, чем в 2017 году.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В России нашли еще одну замену доллару
Российские запасы золота выросли до рекорда
Госдолг США перестанет быть желанным
Другие материалы рубрики
Экономика00:0331 января

Рано повзрослели

В США и Китае все больше молодых миллионеров. Будет ли такое в России?
16:30Сегодня

Эксперт рассказал о европейской практике отмены авиарейсов

17:5925 января

«Роснефть» начала испытание инновационного материала на Самотлоре

16:09Сегодня

Назван самый подешевевший товар

Экономика00:0329 января

Выстрел в ногу

Они надеялись, что при Трампе американцы кинутся скупать оружие. Теперь их бизнес в упадке
16:17Сегодня

Зарплаты россиян выросли вопреки доходам

12:3730 января

«РН-Аэро» увеличила продажи авиатоплива на 11 процентов

15:01Сегодня

Россиян избавили от паленых «Ессентуков»

Экономика00:0121 января

Сами захотели

Россиян заставляют доплачивать миллиарды за кредиты. Отказаться почти невозможно
20:4124 января

Рублю предсказали новый обвал

14:20Сегодня

Китай решил задобрить США

13:19Сегодня

«Яндекс.Еда» решила раскошелить россиян

Россия
Как изменится жизнь россиян с февраля
Лекарства для неизлечимо больных, новый штраф за скорость и устойчивый интернет
«Яйца ущемляют ваши права»
Россиян годами обманывают в магазинах, чтобы остановить рост цен на продукты
«У людей где-то глубоко сидит страх»
Немец приехал в Россию, ужаснулся и начал ее спасать. Удивительно, но у него получается
Дорога жизни
Она спасла от смерти сотни тысяч людей в блокадном Ленинграде
Штрафы за неявку в военкомат решили увеличить в десять раз
Россиянка боялась получать паспорт до 63 лет
Кремль высказался о бедах «Газпрома»
Все материалы
Мир
Судьба генерала
Этот снимок открыл миру правду о Вьетнамской войне. Но сломал жизнь ее герою
В Таиланде рассказали о неподчинении Рыбки
Скрутившие террориста американцы стали французами
В США рассказали о сотнях священников-педофилов
США заподозрили в желании измотать Россию
Демоны Венесуэлы
Они обещали защищать людей от беспредела властей. А теперь бьют их, чтобы те любили Мадуро
Черные и забитые
Расизм, нацисты и бандитский разгул: как живут американские тюрьмы
Все материалы
Бывший СССР
Поросячья угроза
В Грузии вспышка свиного гриппа. В аптеках заканчиваются лекарства, но туристам все равно
На Украине предложили частично легализовать марихуану
Шариат в движении
Они боролись с узбекскими властями и спецназом США. Их цель — исламское государство
От казахских степей до балтийских морей
Чем запомнился 2018 год в республиках бывшего СССР
Назарбаев повторил трюк Ельцина
Туркменских преподавателей оставят без зарплат
Украинский министр съел торт в виде развалин Кремля
Все материалы
Экономика
Рано повзрослели
В США и Китае все больше молодых миллионеров. Будет ли такое в России?
Эксперт рассказал о европейской практике отмены авиарейсов
Назван самый подешевевший товар
Зарплаты россиян выросли вопреки доходам
Россиян избавили от паленых «Ессентуков»
Россия вывела из США миллиарды долларов
Выстрел в ногу
Они надеялись, что при Трампе американцы кинутся скупать оружие. Теперь их бизнес в упадке
Все материалы
Силовые структуры
Рауф Арашуков«Был всесилен и всевластен, делал, что хотел»
Сенатора с Кавказа обвиняют в убийствах и бандитизме. Его отец мог похитить миллиарды
Сенатора с Кавказа задержали на заседании
Его обвиняют в убийствах и призывах к свержению власти
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Устроившие теракт в метро Петербурга экстремисты готовили еще один взрыв
Осужден причастный к гибели российских солдат член банды Басаева
Боевиков ИГ осудили за подготовку терактов в Москве
Бывшая подруга Овечкина на Mercedes протаранила две машины и скрылась
Все материалы
Наука и техника
Тайна из грязи
Ученые разгадали величайший секрет древних обитателей Сибири
На прогиб
Xiaomi, Samsung, Motorola и даже Apple. Кто и зачем пытается сделать гнущийся телефон
Хлопнули дверью
США покидают ракетный договор. В ответ Россия воскрешает оружие СССР
Объяснена неожиданная польза падений астероидов на Землю
Найден новый способ избежать ранней смерти
Раскрыта загадка гробницы Тутанхамона
Подтверждено существование «невозможного» двигателя с отрицательной энергией
Все материалы
Спорт
Без царя во главе
«Монако» опустился на самое дно. Кто спасет клуб Головина?
Лыжников захотели оградить от «бесконечных интервью» Губерниева
Американец захотел боя с Нурмагомедовым и вспомнил о холодной войне
Лишенный золота Игр в Сочи Зубков раскритиковал министра спорта России
Бойца UFC заподозрили в причастности к ОПГ
Федор Емельяненко и Райан БэйдерФедорино горе
Американец уложил Емельяненко первым же ударом. Бой продлился 34 секунды
Глава UFC назвал условия второго боя Макгрегора и Нурмагомедова
Все материалы
Культура
Своих никогда не бросаем
Вся правда о войне в Афганистане. Премьера трейлера «Братства» Павла Лунгина
Бог не умер, он в депрессии
Секс-зависимость, супергерои-инвалиды и ангелы-лузеры — главные сериалы месяца
«Родители ходили голые и танцевали, а я изучал Писание»
Может ли литература иронизировать над чувствами верующих
Актриса сериала «Друзья» раскрыла секрет своего жуткого хохота
Британский комик Джереми Харди умер в 57 лет
Российскую актрису задержали в Нью-Йорке по подозрению в похищении ребенка
Умер актер из фильма «Кин-дза-дза!»
Все материалы
Интернет и СМИ
«Это никогда не исчезнет»
Токсичным людям в интернете объявили войну. Почему ее невозможно выиграть
Другая жизнь
Успешные журналисты отказываются от славы и денег. И становятся только счастливее
«Для молодых мы — пожилые лузеры»
Они сделали все, чтобы юмор в России был смешным. И все это время оставались в тени
Юный геймер в прямом эфире разбил компьютер в попытке выручить денег и прогадал
Журналист под видом молодого Сталина-бисексуала покорил десятки девушек и парней
История гея-самоубийцы на норвежском сайте озаботила Роскомнадзор
Google призналась в тайных платежах пользователям
Все материалы
Ценности
Слава Америки
В чем сила самых влиятельных и властных женщин США
Плохие девчонки
Эти женские банды терроризировали улицы Японии. Теперь им посвящают кино и аниме
Кошерная роскошь
Миллиарды шекелей, продажа органов и коррупция. Скандальная жизнь раввинов США и Израиля
Тучная родственница сестер Хадид показала снимки в белье
Вульгарность Меган Маркл на школьном снимке насмешила фанатов
Мадонна пожаловалась на нищету и показала самодельное выпускное платье
Дети российского бизнесмена сделали «ковер» из отцовских денег
Все материалы
Путешествия
Загнивающий мир
Он заснял самые необычные кладбища заброшенной техники России и мира
«Здесь дорого все и крайне тяжко»
Лобстеры, джаз и чаевые. Как россиянке выжить в Нью-Йорке
«Вечерняя стрельба — обыденное явление»
Мясо, вино и бандитские разборки. Чего ждать в Бразилии и Аргентине
Российский хостел стал одним из лучших в мире
Найден самый дорогой отель России
Полюбившие секс на пляже туристы испортили остров
Самолет сбежал от хозяина, подрезал автомобиль и разбился о забор
Все материалы
Из жизни
«Некоторые сходят с ума»
Матери калечат маленьких девочек из-за внимания мужчин. Их клеймят и заставляют толстеть
«Русских здесь очень любят»
История россиянки о жизни в Греции
«В американках удивительное — любовь к своим формам»
История россиянки о жизни в США
Студент пошел в гости к однокурснику и попал в странную комнату
Ребенок неудачно запустил фейерверк и взорвал канализацию
Увлеченный поисками интернета геймер свалился с балкона и умер
Ноги мужчины раздуло в разы после укуса комара
Все материалы
Бегство французов из России
Французские автомобили, которых нам не хватает в России
Точка доступа
Насколько крутым оказался премиальный «кореец» — итоги длительного теста Genesis G70
У вас что-то горит!
Как заработать на редком Porsche, а потом потерять его в горящей фуре русских дальнобойщиков
«Бэха Семерка»
Как росли ноздри BMW седьмой серии — эволюция флагманского седана баварской марки
Дорожный просвет Kia Rio X-Line увеличили почти до 20 сантиметров
Honda покрыла золотом спорткары, мотоциклы и газонокосилку
В России Toyota и Lexus отправят на сервис 84 тысячи автомобилей
Все материалы
Дом
Пока русских нет
Люди с деньгами скупают жилье в Лиссабоне. И у них на это пять причин
Встать у порога
Откуда взять стартовый взнос по ипотеке и что делать, если его нет и не будет
Спустились с небес
Россияне не хотят жить в высотках. Но застройщиков это не волнует
Оскандалившийся петербургский ЗАГС выставили на продажу
Названы любимые страны россиян для покупки недвижимости
Каждый десятый россиянин купит жилье в 2019 году
За жилье на «Золотой миле» Москвы попросили 10 тысяч долларов в месяц
Все материалы